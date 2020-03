Acidente de trânsito causa queda de energia e paralisa final do Acreano

Um acidente de trânsito foi o responsável por interromper a final do primeiro turno do Campeonato Acreano neste domingo, em Rio Branco. Os times Atlético Acreano e Galvez não puderam prosseguir com a partida após um carro colidir com um poste na região da Arena da Floresta e causar a queda de energia no estádio. A partida deve ser retomada nesta segunda-feira.

Segundo o site ac24horas, o acidente de trânsito foi aos 30 minutos do primeiro tempo. A queda de energia fez alguns torcedores pegarem os celulares e tentarem iluminar o gramado com as lanternas dos aparelhos. Mas como a medida não adiantou, o árbitro decidiu por interromper a partida e remercar uma outra data para dar tempo de os funcionários da companhia elétrica realizarem os reparos.

O campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano garante vaga na final do Campeonato Estadual, além de se classificar para a disputa de competições nacionais da próxima temporada, como a Copa Verde, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa do Brasil.