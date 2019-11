Adidas apresenta 'Uniforia', a bola oficial da Eurocopa de 2020

A Adidas revelou nesta quarta-feira a bola oficial da Eurocopa de 2020, chamada "Uniforia", devido à "unidade e a euforia que podem ser geradas por uma competição de alto nível entre as seleções nacionais", informou a Uefa.

"A bola Uniforia é projetada para celebrar o caráter inclusivo que inspirará o torneio do ano que vem em todo o continente", explicou a organização.

Para comemorar o 60º aniversário da Euro, a próxima edição do torneio será disputada em 12 países europeus diferentes. De acordo com a Uefa, "o novo formato é a inspiração para a bola oficial das partidas".

"O design da Uniforia abrange a noção de cruzar pontes, borrar as fronteiras e a diversidade que acompanhará o torneio através de uma mescla única de arte e futebol. Esses elementos foram o ponto de partida de um processo de elaboração que começou em 2018", ressaltou.

Segundo explicou a Uefa, "o design apresenta linhas pinceladas pretas que atravessam a bola simbolizando os limites borrados e o cruzamento de fronteiras como reflexo do novo formato transcontinental da competição.

"Esses grandes traços se entrelaçam com flashes de luz e cores brilhantes que representam a diversidade do torneio e aproximam diferentes culturas", acrescentou.

A Eurocopa 2020 terá início em Roma, no dia 12 de junho. A final será disputada no estádio de Wembley, em Londres, em 12 de julho. As partidas ocorrerão em 12 cidades de toda Europa: Amsterdã, Baku, Bilbao, Bucareste, Budapeste, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munique, Roma e São Petersburgo./Com informações da agência EFE