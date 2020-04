Adidas lança camisa do Flamengo para 'fãs ansiosos' durante a quarentena

A Adidas, fornecedora de materiais esportivos do Flamengo, lançou a nova camisa de treino do clube carioca. Esse é o primeiro lançamento da marca durante o período de pausa no futebol por causa do novo coronavírus.

A novidade chega durante o movimento #hometeam da Adidas para os "rubro-negros ansiosos da quarentena" e foi inspirada na emoção de um colombiano de apenas 10 anos que ganhou o uniforme do clube durante um treino e acabou virando torcedor. Ele também foi o primeiro a conferir a nova camisa.

O manto está disponível nas lojas online a partir desta quarta-feira por R$229,99. A camisa conta com patches de campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Além do Flamengo, Cruzeiro, Internacional e São Paulo também vão lançar uniformes durante a quarentena.