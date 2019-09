Adriano agradece Lukaku por elogio e deseja sucesso na Inter de Milão

O atacante Adriano Imperador usou as redes sociais nesta quinta-feira para agradecer os elogios que recebeu de Romelu Lukaku e desejar sucesso ao jogador em sua chegada à Inter de Milão. A mensagem foi divulgada na rede social após o centroavante citar o brasileiro como um de seus ídolos no futebol.

"Obrigado que Deus te abençoe. Você vai ser mais muuuuuuuito mais", escreveu Adriano ao compartilhar um vídeo da apresentação de Lukaku do time milanês. Veja as imagens:

Em sua apresentação com a camisa da Inter, Lukaku afirmou que Adriano sempre foi uma inspiração. "A única camisa que eu tinha quando criança era a do Adriano. Ele me enviou uma mensagem há algum tempo, no Instagram, porque falei sobre ele. Disse que queria ser igual a ele quando era criança, porque ele é alto, canhoto", disse.

O atacante da seleção belga, que estava há dois anos no Manchester United, assinou contrato até junho de 2024 e, de acordo com a imprensa inglesa, a negociação custou 70 milhões de libras (R$ 334,4 milhões) aos cofres italianos.