Adriano revela momentos marcantes e se emociona ao lembrar do pai

Adriano "Imperador" narrou momentos marcantes de sua trajetória ao participar da sessão de "Cartas para Inter", da Inter de Milão. O ex-jogador revelou que a notícia da morte de seu pai, em agosto de 2004, o fez sentir uma “dor insuportável” e deixou "um vazio irreparável" em sua vida.

"Eu estava no ônibus com meus colegas de equipe e meu celular tocou: 'Almir está morto'. Eu pensei que era um pesadelo. Eu esperava que fosse. Não posso descrever meu desespero naquele momento. Nunca senti uma dor tão insuportável na minha vida. Tudo o que senti foi uma angústia sufocante. Só eu sei o quanto sofri. A morte do meu pai deixou um vazio irreparável na minha vida", escreveu Adriano.

O ex-jogador, que atua como diretor de vendas numa marca de itens esportivos, também falou sobre sua infância na Vila Cruzeiro. De acordo com Adriano, nascer e crescer numa favela afeta a capacidade de sonhar e imaginar um futuro.

"Quando você nasce e cresce em uma favela, é difícil imaginar um futuro diferente e brilhante. Também é difícil sonhar. Minha mãe, pai e meus avós, no entanto, sempre me mostraram o lado positivo das coisas. Eles fizeram a diferença na minha vida: eles me permitiram focar no futebol", explicou.

Com os mantos da Inter de Milão, "Imperador" marcou 74 gols em 177 partidas. O craque demonstrou todo seu amor pela equipe nerazurra e afirmou que o clube o ilumina nos momentos "mais tristes e difíceis".

"No começo, não achei que eles gostassem de mim quando me chamaram assim. E foi bom descobrir gradualmente o carinho dos fãs da Inter por mim. Sempre me senti em casa em Milão: meu amor pela Inter é para sempre. A Inter é uma grande parte de mim, está entrelaçada com a minha vida, iluminando os momentos mais bonitos e me acompanhando pelos mais tristes e difíceis", disse.