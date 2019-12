Adriano vai ao Maracanã e levanta taça do Brasileirão em jogo do Flamengo

O ex-jogador Adriano postou em sua conta oficial no Instagram vídeos e fotos levantando a taça conquistada pelo Flamengo no Brasileirão. Os momentos foram registrados na noite desta quinta-feira, durante a partida do rubro-negro contra o Avaí. O jogo terminou com goleada de 6 a 1 do time carioca e foi especial para o clube comemorar a conquista do campeonato perto de sua torcida, no Maracanã.

No vídeo publicado Adriano adicionou a legenda: "Muitas lembranças boas que lindo obrigado meu Deus".

Campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo apenas cumpriu tabela contra o Avaí, já rebaixado e lanterna do torneio. O último confronto do rubro-negro será contra o Santos, no dia 8, na Vila Belmiro.

Adriano é torcedor do Flamengo e conta com enorme carinho da torcida, principalmente por sua contribuição na conquista do Brasileirão de 2009. Naquela edição, além do título, ele foi eleito o melhor jogador da competição e ao lado de Diego Tardelli do Atlético-MG, foi artilheiro do campeonato.