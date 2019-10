'Agora virei o 'tapioca'', diz Matheus Henrique após vídeo viralizar

Após estrear pela seleção brasileira no empate por 1 a 1 com o Senegal, o meia Matheus Henrique chamou a atenção dos internautas. Mas não pela atuação em campo. Ele viralizou nas redes sociais após revelar que cometeu uma gafe durante o voo que levava a delegação do Brasil para Singapura.

Matheus Henrique contou que durante a viagem ele recebeu um pano úmido para se limpar e acabou pensando que fosse uma tapioca. "O pano tinha gosto de produto de limpeza. Estava do lado do Cebola e tinha uma placa. Ele estava limpando o rosto. Se fosse esperto, já olhava e ficava quieto. Eu comentei com ele, que começou a rir e contou para o resto do pessoal", contou.

Com vocês, Matheus Henrique na sua apresentação pela Seleção Brasileira ?????? pic.twitter.com/uxpVLEi7wC — Grêmio Future (@_GremioFuture) October 10, 2019

Após a história ficar conhecida, Matheus voltou a comentar sobre o assunto. "O celular não para. Tá louco, por que eu fui falar aquilo? Só o Cebola sabia, me pressionaram, e eu tive que falar. Instagram, esquece. Não estão nem me dando parabéns pela estreia. Só falam da tapioca", disse.

"Agora virei o 'tapioca', vai pegar isso. Deixa, eu não ligo para essas coisas. Faz parte, se não gostasse, eu nem contava". Completou o jogador do Grêmio.