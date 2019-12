'Aguenta mais uns anos que quero jogar contigo', diz filho para CR7

Durante entrevista na entrega do prêmio Globe Soccer Awards, em Dubai, o atacante português Cristiano Ronaldo revelou que seu filho mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior, 12 anos, está fazendo pressão para ele estenda sua carreira e os dois atuem juntos.

Aos 34 anos, o jogador da Juventus, dono de quatro bolas de ouro, ainda não pensa em se aposentar e se diz motivado para continuar atuando em alto nível.

"A ambição faz de você aquilo que você é. Mas a palavra mais importante é paixão: seguir com paixão, gostar do que faz e sentir-se motivado. Quando me perguntam se aos 34 anos a motivação é igual, eu respondo que nos jogos a motivação é sempre alta, importante é nos bastidores, como você se prepara, e depois de ganhar os títulos que ganhei não tenho que mostrar nada a ninguém", explicou.

"Tenho é de mostrar a mim mesmo, à minha família, aos meus filhos, principalmente ao Cristianinho, que às vezes faz uma pressão ao dizer “papai, aguenta mais uns anos que ainda quero jogar contigo”. Acho que isso vai ser difícil, mas de resto tenho é que desfrutar", revelou aos risos.

Mesmo veterano, o português ainda tem um físico de dar inveja aos mais jovens. Mas Cristiano Ronaldo atribui sua longevidade no futebol a outra coisa: meditação.

"É um modo de vida. Há tempo para tudo: para trabalhar, para descansar, para estar com os filhos, para ir jantar fora. Um dia tem 24 horas. Mesmo nas férias, por que não tirar três horas para tratar de si? Eu me preocupo muito com a mente."