Agüero chega à marca de 400 gols na carreira e comemora: 'Muito feliz'

Sergio Agüero atingiu a marca histórica de 400 gols na carreira neste domingo. O atacante argentino conseguiu o feito após balançar as redes duas vezes na vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o Bournemouth, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

Em sua conta oficial no Twitter, Agüero compartilhou imagens da partida e comemorou. "Grande vitória! Muito feliz por ter chegado aos 400 gols na minha carreira", escreveu o jogador. Veja a publicação:

Gran victoria! Muy feliz por haber llegado a los 400 goles en mi carrera. Y felicitaciones @21LVA por los 400 partidos con el City!//What a win! Very happy for scoring the 400th goal in my career. Big grats to @21LVA for his 400th match with City too! C'mon, City ???? pic.twitter.com/3fUpsd2pCU — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 25, 2019

Nos comentários, fãs de Agüero parabenizaram o argentino. "Você é uma lenda", "um dos melhores atacantes argentinos da história", "craque", "400 gols é simplesmente incrível", "nós amamos você", foram algumas das reações dos internautas na rede social.

Em campo, o resultado da partida deixou o Manchester City na vice-liderança do Campeonato Inglês com sete pontos, atrás apenas do líder Liverpool, com nove. A próxima partida da equipe está marcada para sábado, contra o Brighton, às 19h (horário de Brasília).