Agüero doa dinheiro para fã ajudar a tratar pai que tem câncer

O atacante argentino Sergio Agüero, do Manchester City, da Inglaterra, fez questão de ajudar um internauta no fim de semana. Enquanto participava de uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o jogador recebeu de um seguidor uma mensagem e resolveu ajudá-lo, ao juntar o dinheiro restante para pagar o tratamento do pai do seu fã, que sofre de câncer.

O internauta, identificado como Agustín, ficou muito surpreso com a resposta do atacante e até chamou os seus pais para irem até o computador e aparecerem diante da câmera para acenarem para Agüero. O jogador do Manchester City se divertiu com a situação e se encarregou de transferir o equivalente a US$ dólares para o pai de Agustín (cerca de R$ 2,6 mil).

Apreciador de jogos online, Agüero costuma participar de transmissões similares à esta última, em que contribuiu com um fã. O argentino muitas vezes acessa a plataforma apenas para acompanhar os jogos de outros internautas.