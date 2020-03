Ajax e Feyenoord pagam anúncio para agradecer aos profissionais de saúde

Ajax e Feyenoord deveriam ter disputado o principal clássico do futebol holandês neste domingo, mas o jogo acabou sendo adiado devido à pandemia do novo coronavírus. Se não puderam se enfrentar nos campos, os rivais se uniram para uma bela atitude: agradecer aos profissionais de saúde da Holanda.

Os dois clubes compraram uma página inteira de anúncio em diferentes jornais e publicaram uma mensagem. "Nesse final de semana, não há o Clássico. Nesse final de semana, não nos enfrentaremos, mas batemos palmas juntos. Não batemos palmas por nossos jogadores, mas por todos aqueles que cuidam de nossa saúde. Corajosos guerreiros, estamos profundamente gratos e desejamos a vocês o melhor. Feyenoord e Ajax", escreveram.

"Espero que a mensagem fale por si. Como grandes clubes, que se encontrariam neste final de semana para aquele que muitos veem como o jogo do ano, queremos apontar a quem merece os aplausos. Pense nisso como um sincero agradecimento a todas as pessoas que estão agora, em tempos difíceis, trabalhando tão duro para nós. Embora sejamos grandes rivais esportivos, fazemos isso conscientemente unidos e com grande apreço”, comentou o porta-voz do Feyenoord Raymond Solomon sobre a ação.

Além dos jornais, os clubes também colocaram a mensagem em caminhões que circularam pelas cidades de Amsterdã e Roterdã durante o sábado e o domingo.