Ajax faz clipe de boas-vindas para Antony - com David Neres e Danilo cantando

O Ajax fez um esforço extra para garantir que o atacante brasileiro Antony seja bem-recebido no clube: produziu um vídeo musical, com direito a dois novos colegas de clube participando, David Neres (também revelado pelo São Paulo) e Danilo (ex-Santos) além da presença de uma cantora profissional, Sarita Lorena. O título da canção deixa bem clara a intenção: 'bem-vindo Antony'.

No vídeo, o Ajax colocou imagens dos cantores no estúdio e no estádio do clube, de Antony no São Paulo, de torcedores dançando e mostrando a camisa do novo reforço e até de churrasco. Confira como ficou o clipe.

Antony foi anunciado pelo Ajax em fevereiro, mas só pode viajar para Amsterdã e se juntar ao clube neste domingo, 26 de julho, por conta da pandemia do coronavírus.

O primeiro amistoso do Ajax na pré-temporada 2020/21 está marcado para 8 de agosto, contra o RKC Waalwijk. Depois, testa o time diante de Utrecht, também da Holanda, e RB Salzburg, da Áustria. O Campeonato Holandês está previsto para começar em setembro.