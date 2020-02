Álbum de figurinhas vai eternizar últimas conquistas do Flamengo

A histórica campanha do Flamengo na temporada 2019 será eternizada no álbum de figurinhas: Orgulho de ser Rubro-Negro. A novidade foi revelada pela Editora Panini e estará nas bancas a partir do dia 20 de março.

Além dos títulos de campeão da Florida Cup, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores, também estarão destacados nas mais de 50 páginas do álbum as conquistas do Brasileirão Sub-17 e Sub-20, além de outros momentos marcantes protagonizados por Gabigol e Cia. Até mesmo o título de Supercampeão do Brasil, conquistado no último fim de semana, fará parte das ilustrações.

O livro ilustrado terá versões em capa dura e brochura. Os envelopes com cinco figurinhas + 1 card custarão R$ 3,00 e estarão disponíveis em bancas de jornal, nas melhores lojas e no site www.lojapanini.com.br.

Informações:

Preço do envelope com 5 cromos + 1 card: R$ 3,00 (lançamento nacional em 20/03)

Preço do livro ilustrado: R$ 9,90

Preço do kit álbum brochura + 12 envelopes: R$ 45,90

Preço do kit álbum capa dura + 12 envelopes: R$ 65,90

Preço do álbum capa dura: R$ 29,90