Alemão Lukas Podolski celebra vitória do Flamengo na Libertadores

O Flamengo contou com um torcedor de peso e de renome internacional na goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio. O atacante Lukas Podolski postou mensagens em sua página no Twitter mostrando seu apoio ao time rubro-negro, finalista da Copa Libertadores.

Campeão mundial pela seleção alemã, em 2014, o atacante publicou duas mensagens com a hashtag #Jogaremosjuntos. A primeira, cerca de uma hora antes da partida e a outra após a classificação do time rubro-negro para a decisão.

A relação Flamengo e Podolski teve início durante a Copa de 2014. A Alemanha tinha um modelo de uniforme muito parecido com o do Flamengo e isso fez com que o jogador se aproximasse do clube e de seus torcedores. Atualmente, ele está no Vissel Kobe, do Japão, e sempre posta mensagens mostrando seu carinho pelo Flamengo.

Os torcedores flamenguistas ficaram ainda mais eufóricos com a postagem e pediram para que o alemão deixe o clube japonês e vá atuar no Flamengo no ano que vem. Confira algumas reações

2020 te quero aqui!!!!! — Inacinho Paquetá (@inaciovinic) October 24, 2019

TE AMO, PODOLSKI?????????? — Meu Flamenga~o ¹8?5??? (@meufIamengao) October 24, 2019