Alerta sobre depressão: 88 crianças entram com girassóis no Maracanã

Antes da bola rolar para a partida entre Fluminense e Grêmio neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, 88 crianças entraram em campo com girassóis para alertar sobre depressão e suicídio.

Se em campo os times são rivais, fora dele os dois trabalham juntos em prol do "Setembro Amarelo", para alertar os torcedores. Ambos participam da campanha "Na Direção da Vida - Depressão sem Tabu".

88 crianças entraram em campo com girassóis antes da partida entre Fluminense e Grêmio, no estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, para alertar sobre a depressão e suicídio. pic.twitter.com/GZqNkJ9l3z — Andreza Galdeano (@GaldeanoAndreza) September 29, 2019

Durante o Hino Nacional, as flores, que representam a campanha, foram entregues pelas crianças aos torcedores. Além disso, elas vestiram camisetas com o nome da campanha e sua hashtag #DepressaoSemTabunas. Vídeos com depoimentos reais de jovens que vivenciaram o problema serão exibido no telão.

Essa não é a primeira vez que a campanha é realizada no Maracanã. Antes, a ação aconteceu na partida entre Flamengo e Santos, pela 19ª rodada do Brasileiro. A campanha conta com a adesão dos clubes: Flamengo, Corinthians e Santos.

Em campo, o Fluminense se firmou fora da zona de rebaixamento do Brasileiro ao derrotar o Grêmio pelo placar de 2 a 1. O resultado serviu para o time carioca ganhar um fôlego na luta contra a degola.