Alex Morgan anuncia gravidez da primeira filha nas redes sociais

Alex Morgan, considerada uma das maiores jogadoras do mundo, usou o seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira para anunciar que está grávida da primeira filha. A atacante da seleção dos Estados Unidos compartilhou a novidade publicando fotos ao lado do marido, Servando Carrasco.

"Nós já estamos apaixonados e ainda nem a conhecemos. Membro mais novo da família Carrasco, em breve", escreveu Morgan compartilhar a notícia com seus fãs. Confira a publicação:

"Mal posso esperar para conhecer minha bebê", respondeu o marido da jogadora do Orlando Pride. De acordo com as imagens divulgadas em sua conta no Instagram, Morgan será mãe de uma menina e o nascimento está previsto para abril de 2020.

Nos comentários da publicação, o próprio perfil da seleção dos Estados Unidos reagiu e compartilhou a novidade. "Trazendo outra mulher poderosa ao mundo. Adoro ver isso. Parabéns Alex Morgan e Servando! Sua família está em êxtase!", escreveu.

Vale lembrar que Morgan está na lista da France Football para a Bola de Ouro do futebol feminino. Uma das suas concorrentes é a brasileira Marta, coroada seis vezes como melhor jogadora do mundo pela Fifa.