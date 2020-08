Alexander-Arnold vence prêmio de Jovem Jogador do Campeonato Inglês 

O lateral-direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, de 21 anos, venceu o prêmio de Jovem Jogador do Campeonato Inglês da temporada 2019/20. Apesar de atuar no setor defensivo, ele marcou quatro gols e deu 13 assistências, ao longo da temporada.

Cria da base do Liverpool, Arnold concorria contra outros sete jogadores. Dentre eles, destacam-se o trio ofensivo do Manchester United, formado por Mason Greenwood, Anthony Martial e Marcus Rashford, e a dupla do Chelsea, Christian Pulisic e Mason Mount.

A eleição foi realizada de forma virtual e contou com votos de especialistas e do público geral. Para concorrer ao prêmio, os atletas deveriam ter menos de 23 anos no início da temporada 2019/20.

Arnoldo também performou dentre os melhores jogadores da competição. Ele ficou em segundo lugar, atrás apenas de Kevin De Bruyne, do Manchester City. Além do título nacional, o lateral foi peça fundamental do elenco de Jurgen Klopp para a conquista da Liga dos Campeões.