'Alisson é o melhor goleiro que já vi jogar', diz ex-jogador da Inglaterra

O ex-goleiro da seleção inglesa David James disse nesta segunda-feira que considera o brasileiro Alisson, do Liverpool, o melhor que já viu atuar na posição. Aposentado desde 2014, James também teve passagem pelo Liverpool e afirmou que gosta do estilo de jogo do brasileiro pela capacidade de posicionamento e por não ser espalhafatoso quando precisa fazer defesas difíceis.

"Ele não precisa arremessar as pernas acima dos cotovelos para fazer uma grande defesa", disse o ex-goleiro. "É difícil dizer quem é o melhor goleiro do mundo, porque eu não vi todos os goleiros do mundo, mas dentre os que vi, que são praticamente todos os europeus e a Premier League, ele é o melhor", complementou o inglês sobre o colega de profissão.

James atuou também por Aston Villa, West Ham United, Manchester City e Portsmouth. Pela seleção inglesa, foi convocado para uma Eurocopa e três Copas. O goleiro foi escolhido como titular na Copa de 2010, na África do Sul.