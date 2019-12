Alisson leiloa camisa da seleção autografada para ajudar pessoas com câncer

Alisson, destaque da seleção brasileira e do Liverpool, está realizando um leilão de uma camisa autografada para ajudar a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo. Até as 12h (horário de Brasília) desta quarta-feira, será possível dar lances para adquirir o manto do Brasil.

Magali Becker, mãe do goleiro, comentou sobre a ação. "Em nome do meu filho e de toda a família Becker posso dizer que ficamos muito felizes em poder contribuir com um simples gesto para uma instituição tão séria e reconhecida aqui de Novo Hamburgo. O serviço que eles prestam é fundamental para ajudar muitas pessoas da cidade. Mais importante que o valor arrecadado, a ação serve como incentivo para que outras pessoas também possam ajudar".

Os interessados em garantir a camisa do goleiro devem informar nome completo, lance e telefone de contato no e-mail comunicacao.liga@sinos.net. O lance inicial é de R$ 1,7 mil. O anúncio do vencedor será feito ainda na quarta-feira, em confraternização da Liga de Combate ao Câncer, em Novo Hamburgo, cidade natal do jogador.

Vale lembrar que Alisson foi eleito o melhor goleiro do mundo neste ano pela Fifa e pela revista France Football. Ele também foi o grande destaque da seleção na conquista da Copa América.