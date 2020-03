Allianz Parque ganha linha de picolés com sabor inspirado na Itália

A partir de agora quem for aos jogos do Palmeiras no Allianz Parque ou a shows no estádio terá algo novo para experimentar. Um sorvete exclusivo feito para a arena estará à venda em todos pontos do estádio por R$ 14. O picolé é de sabor iogurte com amarena Fabbri e será produzido pela Sorvetes Rochinha.

O novo produto resgata as tradições italianas que marcam a história do clube, ao ser rechado pela calda de cerejas italianas da Fabbri, a única empresa fabricante de amarenas no mundo. A receita da calda fúcsia é centenária e veio diretamente da Itália. "Criamos algo totalmente inovador, com um insumo de alta gastronomia, e com a qualidade que sempre prezamos. A Amarena é uma fruta muito saborosa, que combina com tudo o que pensamos para esse produto especial", disse o diretor executivo da Sorvetes Rochinha, Lupercio Moraes.

A parceria entre a fabricante e a arena teve início em 2019. "O lançamento de um sabor exclusivo para a arena faz parte da nossa preocupação em conectar os nossos patrocinadores com o público que frequenta os jogos e shows da arena. Ficamos muito felizes com o resultado encontrado", afirmou o diretor de marketing e inovação do Allianz Parque, Marcio Flores.