Allianz Parque sedia competição com escolinha de futebol do PSG

O Allianz Parque, casa do Palmeiras, vai sediar uma competição com a Paris Saint-Germain Academy Brasil. O evento, que começa nesta terça-feira (7) e vai até o próximo dia 11, reúne 630 alunos e deve receber aproximadamente três mil pessoas.

No evento, crianças das categorias sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13 vão disputar competições. Essa é a segunda vez que a escolinha do clube francês realiza a chamada "Paris Saint-Germain Academy Brasil Cup". O primeiro torneio aconteceu em 2018, no estádio do Maracanã.

De acordo com Diego Jatobá, diretor da PSG Academy São Paulo e da competição, a nova edição tem como objetivo consolidar a marca do clube no Brasil. "Estamos muito ansiosos e preparados para receber nossa família PSG. Vai ser um momento muito especial pra todos nós depois da experiência em 2018, no Maracanã. É um evento que requer uma grande organização para receber jovens e seus familiares de diversos lugares do Brasil. Já estamos nos preparando faz tempo para este torneio histórico de quatro dias inteiros de jogos no Allianz Parque. Quem participar da segunda edição da PSG Academy Brasil Cup vai viver uma experiência única", disse.

Vale lembrar que a competição conta com a participação de alunos de 15 unidades da PSG Academy que estão espalhadas pelo Brasil. A escolinha tem sede em cidades como Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador.