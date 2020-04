Alisson exibe momento 'paizão' e encanta seguidores em foto com seus filhos

O goleiro Alisson tem chamado atenção em suas redes sociais pelas diversas fotos publicadas com seus filhos. O goleiro do Liverpool adota um estilo 'paizão' e faz questão de mostrar isso para seus seguidores.

Ao lado de sua mulher, Natália Becker, Alisson exibe as mais diversas fotos de Helena, sua filha mais velha, de dois anos, e Matteo, que não chegou a completar um ano de idade.

Em meio às publicações, chovem comentários de seus seguidores. A última, por sinal, rendeu mais de mil. Alisson segura Matteo no colo, enquanto o garoto toma, o que parece ser, chimarrão, bebida típica da terra natal do goleiro, o Rio Grande do Sul.

Em outra postagem, o paizão, de novo com copo de chimarrão em mãos, brinca de “casinha” com Helena e diz ser “a melhor hora do dia”.

Em meio a quarentena, Alisson poderá passar ainda mais horas com seus filhos, já que o futebol inglês está paralisado devido à pandemia da covid-19. O jogador acredita que momentos como estes, são uma espécie de terapia.