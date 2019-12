Alma de músico: Daniel Alves mostra talento e comenta sobre 'segunda paixão'

Daniel Alves divulgou em sua conta no Instagram nesta terça-feira um vídeo publicado pela The Players' Tribune. Nas imagens ele revela que a sua segunda paixão é a música. O craque do São Paulo ainda aproveita para mostrar todo o seu talento na percussão.

"Alma de músico. Viva intensamente aquilo que te faz feliz.... Deixe-se levar pelo que te faz sentir-se vivo, o resto é história!", escreveu Daniel Alves ao compartilhar as imagens no Instagram. Assista:

"Duas coisas na minha vida que estão muito presentes: futebol e música. A música veio até mesmo antes do futebol. Foi o pontapé inicial de tudo", conta o jogador. "O meu pai tinha um clube de entretenimento e já que eu não tinha muitas possibilidades, a minha brincadeira preferida era fazer percussão com latas e baldes".

Daniel Alves nunca escondeu a sua paixão pela música. O jogador já fez parceiras com cantores de sertanejo, forró e até se aventurou no funk. Seu irmão, Ney Alves, é cantor de forró, e já contou com palhinhas do craque em seus shows.