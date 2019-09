Alô, Puskas? Bicicleta de Arrascaeta arranca aplausos até da torcida adversária

Arrascaeta fechou o placar da partida entre Flamengo e Ceará da melhor forma possível: o meia uruguaio deu uma bicicleta e acertou a bola no ângulo, marcando o terceiro gol do time rubro-negro diante do alvinegro cearense.

O gol foi tão bonito que arrancou aplausos até da torcida adversária. Confira no vídeo a pintura e os fãs do Ceará reconhecendo a beleza do lance.

Não sei se já posso postar essas coisas devido ao horário. Que gol pornográfico! ❤️ É possível tatuar um vídeo?#Arrascaeta pic.twitter.com/KIfrDHowXl — Monteiro (@_monteirogui) August 26, 2019

Torcida do Ceará aplaudindo o gol de Arrascaeta. Sensacional! pic.twitter.com/jFsyIOqVhj — Além do Futebol (@alemdofuteboll) August 26, 2019

E, logicamente, os rubro-negros aproveitaram para fazer memes com a situação - como um no qual relembram a música em que vascaínos diziam que Thiago Galhardo era melhor que Arrascaeta. Coincidentemente, Galhardo hoje está joga pelo Ceará.

Bicicleta do Arrascaeta ao som de Thiago Galhardo é melhor que o Arrascaeta pic.twitter.com/uJqDQqHLnF — FLA DA DEPRESSÃO (@_FlaDaDepressao) August 26, 2019

Quem também aplaudiu o lance foi Jorge Jesus, técnico do Flamengo. "Arrascaeta tem coisas de gênio. Não estava fazendo um grande jogo. Deve ser um dos gols do Púskas. Parabéns pelo gol. Parabéns para torcida do Flamengo pelo apoio, foi espetacular. Por isso que escolhi o Brasil", afirmou o treinador português na entrevista coletiva.

Vale lembrar que o prêmio Puskas, que escolhe o gol mais bonito da temporada no futebol, teve seus competidores de 2019 anunciados na semana passada, então, o tento do jogador do Flamengo pode competir apenas na disputa de 2020.

Com a vitória por 3 a 0 (Pablo Marí e Gabigol fizeram os outros tentos), o Flamengo chegou aos 33 pontos e se tornou o líder do Campeonato Brasileiro - o Santos tem a mesma pontuação, mas fica atrás no saldo de gols.