Amazon transmitirá gratuitamente os quatro jogos da Premier League

A Amazon, empresa americana de vendas online, vai transmitir gratuitamente na Grã-Bretanha os quatro jogos da Premier League dos quais adquiriu os direitos nesta temporada 2019/20, anunciou a empresa nesta quarta-feira.

"Assim como o resto do país, temos o prazer de ver a Premier League voltar à ativa", disse Alex Green, CEO da Prime Video Sport Europe. "Vamos disponibilizar gratuitamente todos os quatro jogos da Amazon Prime da temporada 2019-20", acrescentou.

A Premier League será retomada com portões fechados em 17 de junho, depois de ter sido suspensa em março devido à propagação da pandemia de coronavírus. As 92 partidas restantes serão transmitidas ao vivo e a Amazon, através do serviço de streaming online Prime Video, tem o direito de transmitir quatro jogos.

Mas, ao contrário do que era feito antes da suspensão da temporada 2019-20, os torcedores não terão mais a necessidade de se inscrever no serviço Prime para acompanhar esses jogos na plataforma.

Além disso, a Sky Sports anunciou que 25 de suas 64 partidas serão transmitidas em aberto na sua rede Pick, enquanto a BBC obteve os direitos de transmissão de quatro partidas para a televisão aberta. Será a primeira vez que a BBC vai transmitir jogos da Premier League inglesa desde 1988./Com informações da AFP