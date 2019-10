Amistoso em Israel vai contar com a presença de Ronaldinho, Kaká e Bebeto 

Craques que fizeram história com a camisa da seleção brasileira, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Bebeto e Roberto Carlos, vão marcar presença no Shalom Game, um jogo amistoso com time israelense que acontecerá no dia 29 de outubro, no estádio Sammy Ofer, em Haifa.

O evento tem como objetivo colocar Israel no mapa dos grandes eventos esportivos. A partida será similar ao jogo que foi realizado na Noruega, no ano passado. Na ocasião, um time comandado por Ronaldo Fenômeno derrotou a Noruega por 3 a 0.

O Sammy Ofer, local que vai receber a partida, foi o primeiro estádio coberto em Israel e é considerado um dos mais modernos do país. O local tem capacidade para 30 mil torcedores.

Para quem deseja marcar presença na partida, poderá conhecer o estádio antes mesmo do jogo. O local conta com a opção de tours guiados. De acordo com a organização do evento, os turistas poderão permanecer cerca de uma hora e meia na visita para conhecer os vestiários, área VIP, sala de imprensa e outras áreas que não são acessíveis ao público em geral.

