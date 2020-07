Carlo Ancelotti pede meta ambiciosa a Richarlison: 'no mínimo 30 gols'

O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, não gostou da meta de 20 gols que o atacante brasileiro Richarlison se auto-impôs para a próxima temporada do clube. Segundo o treinador italiano, o jogador precisa ser mais ambicioso.

"Eu acho que Richarlison está errado em dizer que sua meta será 20. A meta não precisa ser 20 para ele. Tem que ser no mínimo 30. Eu tive atacantes que conseguiram marcar 60 gols em uma temporada", opinou Ancelotti, em entrevista ao canal de TV Sky Sports.

O tal atacante de 60 gols era 'apenas' Cristiano Ronaldo. Mas, para Ancelotti, isso não faz diferença. "Não importa o nome, mas mesmo na Inglaterra, Didier Drogba fez 29 gols em uma única temporada do Campeonato Inglês. Então o objetivo para Richarlison será 30 gols, não 20", estabeleceu o treinador.

Na atual temporada, Richarlison marcou 15 gols, sendo 13 no Campeonato Inglês. Foi a melhor temporada do brasileiro no Everton, sendo responsável por quase um terço dos tentos do Everton na principal competição que o time disputa.