Anitta é desafiada por Dybala para imitar comemoração de gol

A cantora brasileira Anitta realizou uma live com o atacante da Juventus Paulo Dybala. Ambos se encontraram através de uma campanha promovida por uma patrocinadora em comum. Durante a transmissão, Dybala desafiou a brasileira a fazer sua comemoração típica em um show, quando o isolamento social já não for mais necessário. Em troca, o argentino tocaria uma das músicas de Anitta no piano.

“Em um show seu, faça a minha comemoração, e eu vou tocar uma canção sua no piano”, disse o atacante da Juve. Ao ser questionado pela cantora se sentia saudades do futebol, Dybala afirmou que jamais pensou que sentira tanta falta do esporte. De acordo com o argentino, o isolamento social não é como férias.

“Nunca pensei que sentiria tanta falta de futebol, até de treinar. Eu preciso ir treinar, falar com meus companheiros, pelo menos tocar na bola, porque aqui em casa, no meu quintal, estou sozinho. Preciso colocar minhas chuteiras, chutar no gol, fazer o gol, treinar, correr, limpar a cabeça. Não é como nas férias, quando você descansa a cabeça, sem preocupações, sabe que não tem que fazer nada”, explicou.

A brasileira ainda lembrou de sua apresentação na final da Libertadores. Bem humorada, Anitta disse que trás sorte para o Brasil, já que quando cantou, o Flamengo sagrou-se campeão, porém, em compensação, na final do Mundial de Clubes, onde não se apresentou, a equipe carioca perdeu.

“Eu trago muita sorte para o Brasil, porque todas as vezes que cantei, o Brasil ganhou. Eu cantei na final da Libertadores, e o Flamengo ganhou. Depois, eles foram para o Catar. Eu não fui convidada. E o Flamengo perdeu”, disse a cantora.