Anitta se apresenta no show de abertura da final da Libertadores

O show de abertura da final da Copa Libertadores, no estádio Monumental, em Lima, no Peru foi apresentado pela cantora Anitta neste sábado. A brasileira teve a responsabilidade de agitar o público antes da bola rolar para Flamengo e River Plate.

No centro do gramado, a cantora dividiu o espaço com a argentina Tini e do colombiano Sebastian Yatra. Apesar da festa, parte dos torcedores ficaram cantando músicas de apoio ao Flamengo e ao time argentino.

Apresentação de Anitta na abertura da Copa #Libertadores com TINI e Sebastián Yatra. #FLAxRIV pic.twitter.com/DsTKVSEvsp — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) November 23, 2019

Além de Anitta, Gabriel, O Pensador, também marcou presença nas apresentações de abertura da competição. Ele ainda entrou no estádio com a camisa do Flamengo.

Campanha do Flamengo na Libertadores

O Flamengo acabou a fase classificatória como líder do Grupo D com dez pontos, seguido por LDU e Penãrol (também com dez, mas atrás pelo saldo de gols) e San José-BOL, com quatro. Nas oitavas, lutou muito para passar pelo Emelec-EQU. Nas quartas, eliminou o Internacional. E na semifinal deixou outro gaúcho pelo caminho, o Grêmio, com direito a goleada. Veja a lista dos jogos do Flamengo.

Campanha do River Plate na Libertadores

O River se classificou na fase de eliminatórias passando em segundo lugar, com dez pontos, no Grupo A. O líder foi o Internacional, com 14. Palestino, com 7, e Alianza Lima, com 1, completaram a chave. Nas oitavas, o River eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. Nas quartas, passou pelo Cerro Porteño. E na semifinal superou seu maior rival, o Boca Juniors. Relembre a campanha do time argentino.