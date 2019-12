Ansiosos? Confira as melhores reações dos flamenguistas antes da final

Chegou o grande dia esperado pelos flamenguistas. Liverpool e Flamengo fazem a final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Khalifa Internacional, e os torcedores da equipe carioca já estão ansiosos horas antes da partida e movimentando as hashtags #FlamengoxLiverpool e #PeloMundoDeNovo.

"Jogaremos juntos", "lutem por uma nação e pela glória eterna... Boa sorte Flamengo", "hoje o Flamengo é o Brasil no Mundial de Clubes", "chegou o grande dia", "obrigada por tudo Flamengo estarei contigo até o fim", foram algumas das mensagens publicadas pelos torcedores na rede social Twitter.

É hoje // meus Deus é hoje #FlamengoxLiverpool pic.twitter.com/b3Vz7VS43S — Manoel Afonso (@ManoelAfonso16) December 21, 2019

Em campo, o Flamengo desafia a hegemonia europeia na decisão do Mundial de Clubes. Desde a campanha vitoriosa do Corinthians contra o Chelsea, em 2012, que os times sul-americanos ficam pelo caminho. San Lorenzo (2014), River Plate (2015) e Grêmio (2017) não tiveram competência ao decidir com o campeão da Europa. E Atlético-MG (2013), Atlético Nacional (2016) e de novo o River Plate (2018) sequer chegaram à final.

Mas o Flamengo comandado pelo português Jorge Jesus mostra números que fazem o torcedor ter fé. O time que tenta o bi da competição (ganhou em 1981) empolga porque tem um ataque que já marcou 144 gols, conquistou o Brasileirão e a Libertadores, algo que só o Santos havia alcançado, na década de 60, tem o primeiro (Gabigol) e o segundo (Bruno Henrique) artilheiros do Nacional, possui em suas fileiras atletas acostumados a enfrentar europeus, como Rafinha e Filipe Luís.

que hj o mundo seja nosso novamente!!!#FlamengoxLiverpool pic.twitter.com/hCCSXHUQeb — sou hepta e bi campeã, to em oto patamar (@kauane_andreina) December 21, 2019

#FlamengoxLiverpool hoje é Flamengo. Rio explota de expectativas en este sábado. pic.twitter.com/ykmXqTzf4b — Soledad Dominguez (@SoledadDomingu4) December 21, 2019

EU SEMPRE TE AMAREI ONDE ESTIVER ESTAREI OH MEU MENGO TU ÉS TIME DE TRADIÇÃO RAÇA, AMOR E PAIXÃO OH MEU MENGO ???#FlamengoxLiverpool pic.twitter.com/pzB5MBH8eV — b r u ???? (@BrunaKissila1) December 21, 2019

FALTAM 2 HORAS PARA O GRANDE MOMENTO.. VAMOS FLAMENGO ???? HOJE TEM GOL DO GABIGOL#PeloMundoDeNovo #FlamengoxLiverpool pic.twitter.com/yXu27VcWSM — BI E HEPTA CAMPEAO ???????? (@isntlouisnice) December 21, 2019

E AGORA SEU POVOO, PEDE O MUNDO DE NOVOO Jogaremos juntos ????#FlamengoxLiverpool pic.twitter.com/BMTcGPDVxi — Nand@ (@nandaathay) December 21, 2019

HOJEEE VAI TER GOL DO GABIGOL E DO BRUNO HENRIQUE VAPO VAPO #DiaDeLiverpool#FlamengoxLiverpool pic.twitter.com/TgPH13uSIo — João (@Lisafloki1) December 21, 2019