Ansu Fati deixa de receber prêmio de melhor do jogo por ser menor de idade; entenda

Dois gols marcados, um pênalti sofrido e goleada no placar. Quem tem uma atuação dessas merece o prêmio de melhor da partida? No caso de Ansu Fati, merece, mas não leva. Calma! Tem uma explicação.

O jovem atleta do Barcelona é menor de idade, tem apenas 17 anos e por isso não pôde receber o prêmio de melhor jogador da goleada catalã por 4 a 0 sobre o Villarreal pela estreia da equipe no Campeonato Espanhol. Isso porque a patrocinadora do prêmio é uma marca de cerveja, produto que tem seu consumo proibido para menores de 18 anos.

Diante do problema, a solução foi entregar o prêmio ao lateral-esquerdo Jordi Alba. Ansu Fati completa 18 anos no dia 31 de outubro e então poderá receber e disfrutar legalmente do prêmio entregue pela patrocinadora.