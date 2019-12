Antes de enfrentar o Palmeiras, Gabigol posta foto com filho de Felipe Melo

Gabigol, atacante do Flamengo, postou uma foto com o garoto Luke, filho do volante Felipe Melo, do Palmeiras, e aproveitou para brincar com a rivalidade recente entre os dois times. Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, no Allianz Parque.

"Esse é ousado mesmo", Gabigol escreveu na legenda da foto que postou no Twitter, com emojis de risada, de coração, e marcando o volante palmeirense. Na foto, o atacante e o menino fazem a comemoração típica do jogador depois de fazer um gol.

Segundo o site globoesporte.com, a família de Felipe Melo foi até o hotel onde o Flamengo está hospedado na manhã deste domingo para rever o segurança Carlão, que por anos foi funcionário deles e hoje trabalha para o clube carioca.

Palmeiras e Flamengo jogam hoje pelo returno do Brasileirão - no turno, Gabigol marcou duas vezes e a vitória foi rubro-negra por 3 a 0. Depois do time carioca vencer a Libertadores, o atacante provocou o time alviverde cantando que 'o Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial'. Nos últimos anos, os palmeirenses provocaram os flamenguistas diversas vezes após vencerem os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018.

O jogo desta tarde terá torcida única, por determinação da CBF, que acolheu recomendação do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo. Segundo os órgãos de segurança, brigas entre as torcidas estavam sendo marcadas pela internet e havia risco de emboscada aos ônibus de fãs rubro-negros.