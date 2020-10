Antes de jogo no Maracanã, meia do Ceará reencontra o pai após 15 anos

O jogo entre Ceará e Fluminense neste sábado ficou no segundo plano para o meiocampista Fernando Sobral, do time nordestino. Antes da partida no Maracanã, o atleta teve a chance de reencontrar o pai após um longo período sem vê-lo e registrar nas redes sociais.

"Depois de 15 anos sem ver meu pai, hoje tive a felicidade de revê-lo, abraçá-lo e falar que o amo. Em breve estaremos todos reunidos e vivenciando com muita alegria o tempo que foi perdido. Oro a Deus para que Ele abençoe você e fortaleça a fé", escreveu, junto com um versículo bíblico.

Sobral tem 25 anos e é um dos destaques do Ceará na temporada. Ele é carioca, apesar de ter feito as categorias de base no Guarany de Sobral, cuja cidade lhe emprestou o apelido. Foi revelado em 2012 pela equipe do interior cearense e chegou ao time da capital no fim de 2018.

Na partida, o Ceará foi melhor que o Fluminense. Após sair atrás no placar, conseguiu a virada e levou mais perigo ao adversário no segundo tempo. Só que acabou tomando o gol de empate, e segue sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro.