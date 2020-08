Antes de ir para o Benfica, Everton deixa mensagem para pequena gremista

Antes de partir para o Benfica, de Portugal, Everton Cebolinha deixou uma mensagem especial para a pequena Isabele Rezende, de sete anos. A menina, que é apaixonada pelo Grêmio, também é uma grande admiradora de Cebolinha. Na última quarta-feira, um vídeo em que ela aparecia comemorando o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho e ao tempo chorava pela saída do jogador, viralizou nas redes sociais.

“Oi, Isabele. Tudo bem? Estou passando para agradecer pelo carinho. Pelo vídeo que você fez. Fiquei muito emocionado mesmo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Fica meu agradecimento de coração. Que Deus abençoe você e sua família”, disse o jogador.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, a menina emocionou os torcedores. ‘Acabou o jogo agora. E eu fiquei muito feliz que o Grêmio ganhou o segundo turno. E também ao mesmo tempo muito triste, muito mesmo porque meu jogador favorito desde que nasci... Estou muito triste porque ele vai sair do Grêmio, mas também muito feliz por ele ir para o Benfica. Estou muito feliz por ele também. Obrigado por tudo, Everton. Eu te amo”, disse Isabele.

Everton Cebolinha foi vendido ao Benfica por cerca de R$ 20 milhões de euros (R$ 127 milhões). Ao longo de sua trajetória pelo Tricolor Gaúcho, o atacante participou de 273 partidas e marcou 69 gols. Cebolinha foi campeão da Copa América pela Seleção e esteve presente nos títulos da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa (2018) e dois Gauchões (2018 e 2019).