Anúncio de Gabigol muda até página da Wikipédia sobre 'Dia do Fico'

Antes mesmo de o Flamengo anunciar a compra definitiva de Gabigol, o jogador confirmou a permanência no clube ao divulgar no Twitter, na manhã desta terça-feira, um vídeo em que diz: “Se é para o bem da nação, eu fico”. A torcida rubro-negra, é claro, foi ao delírio.

A empolgação foi tão grande que até mesmo a página do Dia do Fico na Wikipédia foi alterada. O histórico anúncio de Dom Pedro I deu lugar à permanência de Gabigol no Flamengo.

“Dia do Fico refere-se, na história do Brasil, ao dia 28 de janeiro de 2020. Neste dia, o então Artilheiro Gabriel Barbosa declarou que não cumpriria as ordens da Inter de Milão, que exigia sua saída do Flamengo, ficando no Brasil”. O site, rapidamente, alterou a página de volta.

As montagens mais criativas no Twitter aproveitaram a menção do atacante à célebre frase de Dom Pedro I. Mas, apesar de o anúncio fazer referência ao Dia do Fico, a imagem utilizada foi a da Independência do Brasil, também protagonizada pelo então príncipe regente.