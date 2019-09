Anúncios de reforços da Roma ajudam a encontrar duas crianças desaparecidas

Nesta janela de transferências, a cada reforço que a Roma contratava, um vídeo era divulgado nas redes sociais do clube em que apareciam imagens com os rostos de crianças e adolescentes desaparecidos do mundo todo. E a campanha deu frutos: duas destas crianças foram encontradas.

O clube confirmou através das redes sociais em inglês que uma adolescente de 15 anos foi encontrada na última quinta-feira, dia 22, em Londres, graças ao vídeo. Na sexta, as imagens foram importante para ajudar a localizar um menino no Quênia.

“Quando divulgamos o rosto de uma pessoa desaparecida, nossa esperança é que o anúncio alcance vários lugares. A Roma forneceu uma plataforma para que isso acontecesse. Somos muito gratos à Roma, assim como a seus milhares de torcedores e aos fãs de outros clubes por se engajarem com esses vídeos, ajudando-os a irem ainda mais longe”, declarou Ian Roullier, porta-voz da organização Missing People, que é apoiada pelos italianos.

A Roma foi um exemplo de como utilizar a visibilidade trazida por um time de futebol internacional para fazer o bem. E a janela de transferências na Itália ainda nem terminou oficialmente.

FOUND! A teenage girl from London, England, who featured in an #ASRoma Missing Children transfer announcement video six days ago has been found safe and well. pic.twitter.com/f7aJgd1PA3 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2019

The announcement video featuring the 15-year-old girl, who can no longer be identified for legal reasons after being found safe and well, has been removed from #ASRoma social media but an edited version has been re-published in the hope of finding the other children featured pic.twitter.com/TkHGtem4l9 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2019