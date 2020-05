Ao lado de modelo, Neymar é escolhido para ser capa da revista GQ russa

Neymar, craque do Paris Saint-Germain, foi escolhido para ser capa da revista GQ russa deste mês. O brasileiro posou ao lado da modelo Natalia Barulích e compartilhou imagens do ensaio em sua conta no Instagram.

A revista usou a imagem do jogador para comentar sobre o isolamento social durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. "Neymar e Natalya Barulích lembram a todos como é importante apoiar e proteger nossos entes queridos. Não importa se você está isolado em quarentena ou se precisa se comunicar apenas por telefone e por Zoom. Fique seguro, fique forte (fique em casa)", escreveu a revista nas redes sociais.

Neymar está confinado há cerca de dois meses em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. O atacante já chegou a afirmar que não saber quando o futebol será reiniciado o deixa ansioso. "Não saber quando voltar dá ansiedade. Estou com muita saudade de jogar, de competir, do ambiente do clube, dos meus companheiros do PSG. Saudade do futebol, mesmo", escreveu em seu site. "Tenho certeza de que a torcida também quer ver todos de volta ao campo o quanto antes. Espero que a decisão saia ou seja mais rápido possível", acrescentou o brasileiro, que marcou 18 gols em 22 jogos pelo PSG antes da suspensão da temporada em março.