Aos 11 anos, filho de Rooney assina contrato com o Manchester United

A continuidade da família Rooney no Manchester United está garantido. O filho do jogador, que atualmente defende o Derby County, equipe da segunda divisão do futebol inglês, assinou contrato de formação com o antigo clube do pai.

Filho mais velho de Wayne Rooney, Kai, de 11 anos, será o camisa 10 do United nas categorias de base. "Um dia de muito orgulho. Kai assinando com o Manchester United. Mantenha o trabalho duro, meu filho", postou o jogador no Twitter.

Wayne Rooney é o artilheiro da história do Manchester United com 253 gols. Ele defendeu o time entre 2004 e 2017 e entrou em campo em 559 oportunidades.