Aos 18 anos, Daniel Maldini estreia pelo Milan e repete caminho do avô e do pai

A rodada deste domingo do Campeonato Italiano teve um episódio histórico. Aos 18 anos, o atacante Daniel Maldini estreou com a camisa do Milan no empate por 1 a 1 no San Siro contra o Verona e repetiu, assim, o caminho do pai e do avô. Os dois também vestiram a camisa do clube rubro-negro no passado, com direito a ficarem marcados por títulos importantes.

Daniel é filho de Paolo Maldini, que jogou pela equipe de 1984 a 2009 como zagueiro e lateral-esquerdo e é atualmente dirigente da equipe. O avô do atacante era Cesare Maldini, defensor do Milan na década de 1950 e 1960, quando foi tetracampeão italiano pelo clube. Mais tarde, Cesare também seria campeão pelo Milan como técnico e seria ainda treinador da seleção da Itália.

O atacante do Milan entrou em campo nos minutos finais do empate. A presença ainda lhe valeu a marca de ser o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a atuar pela elite do Campeonato Italiano. Além de todos esses jogadores, a família Maldini tem mais um outro nome no futebol. Irmão mais velho de Daniel, Christian, tem 23 anos e atua como zagueiro em equipes modestas do futebol local.