Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo vive início de ano mais goleador da carreira

O craque Cristiano Ronaldo, da Juventus, completou nesta quarta-feira (5) 35 anos. Apesar da idade avançada, o português segue em boa forma e ajudando seu clube com gols, tanto que o astro vive o início de ano mais goleador da carreira. Somente em seis jogos disputados em 2020 pela Juventus, ele já balançou as redes 10 vezes, marca que havia atingido somente no ano de 2013, quando defendia o Real Madrid.

Em sua segunda temporada na Velha Senhora, parece que Cristiano Ronaldo se adaptou melhor ao futebol italiano. Na temporada passada, o astro anotou 28 gols em 43 jogos, enquanto que na atual, o português marcou 22 vezes em 27 partidas disputadas.

Na atual temporada, Cristiano Ronaldo tem 19 gols anotados no Campeonato Italiano, deu duas assistências e converteu todas as sete cobranças de pênalti no torneio. O atacante também é o atleta da Juventus que mais finaliza ao gol, com pelo menos quatro tentativas por jogo.

O início de temporada goleador do camisa 7 poderá ajudar a Juventus principalmente na Liga dos Campeões, pois o clube sonha em voltar a conquistar o torneio. Nas oitavas de final da competição, a Velha Senhora irá encarar o Lyon, da França.

Neste ano, o astro também tentará na Eurocopa chegar ao seu centésimo gol com a seleção portuguesa, além de buscar o segundo título do país na competição.

Pelas redes sociais, a data foi muito celebrada pelos fãs do Cristiano Ronaldo, bem como por outras personalidades do esporte, como o ex-técnico Alex Ferguson e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez./Com informações da agência ANSA