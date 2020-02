Após 15 anos, Everaldo Marques troca ESPN pelo Grupo Globo

O narrador e apresentador Everaldo Marques está de casa nova. Depois de 15 anos trabalhando na ESPN, ele é o novo reforço do Grupo Globo, que contratou recentemente o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC. De acordo com a ESPN, a saída de Everaldo aconteceu após ele optar por não prorrogar o seu contrato com o canal. Ele permanece na emissora até o final do vínculo, na próxima sexta-feira (7).

"A emissora não mediu esforços para manter Everaldo em sua equipe de jornalismo, mas respeita sua decisão", disse a ESPN. "Ao longo de 15 anos, Everaldo foi exemplo de profissionalismo e comprometimento, tendo realizado as coberturas de Jogos Olímpicos, Copas do Mundo, além das principais ligas esportivas internacionais como a NFL, NBA, Premier League e La Liga. A ESPN deseja que Everaldo siga brilhando em sua carreira e agradece por seu trabalho ao longo de todo esse tempo".

Neste domingo, o narrador estava na cobertura do Super Bowl, vencido pelo Kansas City Chiefs. Everaldo ainda não tem data para estrear no Grupo Globo.