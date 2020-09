Após classificação do Botafogo, Honda samba e brinca: 'Tamo junto'

O empate sem gols com o Vasco que garantiu a classificação do Botafogo às oitavas de final da Copa do Brasil foi bastante comemorado pelo elenco. Em vídeo divulgado pelo clube, o meia japonês Honda aparece sambando ainda no gramado de São Januário.

Já nos vestiários, o clima de festa continuou. Honda, que estuda português, mas ainda não é fluente, arriscou: "Tamo junto", disse o jogador japonês (veja a comemoração no vídeo abaixo).

O Botafogo se classificou com o empate sem gols em São Januário porque havia vencido o duelo de ida por 1 a 0. A equipe aguarda o sorteio no dia 1º de outubro para saber quem enfrentará nas oitavas de final da Copa do Brasil.