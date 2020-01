Após criticar zagueiro do City, atacante da quarta divisão marca contra o clube

Tom Pope prometeu e cumpriu. O atacante atua pelo Port Vale, time da quarta divisão inglesa que enfrentou o Manchester City pela Copa da Inglaterra neste sábado e foi derrotado por 4 a 1. Mas o gol de honra, marcado por Pope, teve um sabor especial para ele.

Em junho de 2019, o atacante criticou e provocou o zagueiro John Stones, do City, por ter falhado na partida entre Inglaterra e Holanda pela Liga das Nações, e fez uma previsão: marcaria se 40 gols por ano jogasse contra ele toda semana.

"Acabei de ver os melhores momentos do jogo da Inglaterra! Eu sei que sou um jogador da League Two (Quarta Divisão), eu sei que ele joga pela Inglaterra, eu sei que ele ganha 150 mil libras por semana, eu sei que ele é um milhão de vezes melhor que eu, mas eu gostaria de jogar contra John Stones toda semana! Eu faria 40 (gols) por temporada", twittou Pope na ocasião.

E Pope provou que estava certo aos 35 minutos do primeiro tempo, quando cabeceou cruzamento de David Amoo e empatou a partida - Zinchenko havia aberto o placar. Depois, Aguero, Harwood-Bellis e Foden marcaram e deram a vitória ao City.

Depois da partida, Pope manteve o bom humor sobre a situação. "Esse tweet foi de seis meses atrás e vocês deram um jeito de desenterrá-lo. Nesses seis meses ele melhorou dramaticamente e acho que é o melhor zagueiro do mundo". E relatou ainda que Benjamin Mendy, lateral do City, o esperou fora do vestiário para tirar uma selfie com ele e colocar no grupo dos jogadores do time de Manchester. Será que Mendy iria prosseguir nas piadas com Stones?