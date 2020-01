Após críticas sobre peso, Rodrigão exibe 'tanquinho' em rede social

O centroavante Rodrigão é um dos reforços do Ceará para a temporada 2020. Antes mesmo de mostrar o seu desempenho com a nova camisa, o jogador foi alvo de críticas por uma montagem onde ele estaria acima do peso. Como resposta, ele usou a sua conta nas redes sociais para exibir sua forma física.

Em seu perfil no Instagram, Rodrigão publicou um stories onde exibe uma foto sem camisa. Veja a imagem:

Na temporada passada o jogador atuou pela equipe do Coritiba. Por lá, participou de 42 jogos e marcou 21 gols. Em sua despedida ele deixou um recado ao clube e torcedores. "Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de ter jogado no Coritiba neste ano, agradecer também todo o carinho que recebi de todos os torcedores, funcionários do clube,comissão e todos demais envolvidos. Saio muito feliz daqui,foi um ano maravilhoso pra mim. Saio muito grato por ter ajudado tanto esse clube", disse.

Vale lembrar que Rodrigão estava no Coritiba por empréstimo e também foi emprestado ao Ceará. O jogador pertence ao Santos, e tem contrato válido com o time da Baixada Santista até 2022.