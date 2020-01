Após declaração homofóbica, Cantillo vai usar a camisa 24 no Corinthians

O volante colombiano Victor Cantillo recebeu a camisa 24 no Corinthians nesta quinta-feira. O número é o mesmo que ele usava no Junior Barranquilla e foi definido após virar polêmica em sua chegada no clube alvinegro. Na apresentação do jogador, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves fez uma declaração homofóbica.

"Camisa vinte e quatro aqui não", afirmou Duílio. A ação do dirigente corintiano acabou repercutindo nas redes sociais de maneira negativa e ele chegou a pedir desculpas. "Quero me desculpar pela brincadeira infeliz e informal que fiz durante a apresentação do atleta Victor Cantillo", disse na época.

#PraCegoVer À disposição no banco de reservas: 27-Walter 5-Gabriel 6-Lucas Piton 9-Vagner Love 13-Marllon 14-Bruno Mendez 19-Gustavo 22-Mateus Vital 24-Cantillo 29-Madson 30-Carlos 33-Matheus Davó 37-Everaldo#PONxSCCP#VaiCorinthians — Corinthians (@Corinthians) January 30, 2020

Cantillo foi apresentado no Corinthians com a camisa 8. Quando ele chegou, o clube disse que o número seria uma homenagem ao ex-volante Freddy Rincón.

Nesta quinta-feira, porém, o Corinthians usou a sua conta nas redes sociais para divulgar a escalação da equipe para enfrentar a Ponte Preta. No banco de reservas, Cantillo apareceu com a 24.