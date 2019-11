Após derrota do United, Pogba participa ao vivo de programa de TV do irmão

Paul Pogba não pode jogar na partida do Manchester United contra o Bournemouth por causa de uma lesão no tornozelo, mas ainda assim demonstrou sua tristeza após a derrota por 1 a 0. Como? Através de uma participação ao vivo no programa de TV de seu irmão, no canal francês RMC Sports.

Pogba utilizou o aplicativo FaceTime para falar com o irmão, Matias, comentarista da televisão francesa. "Estou muito desapontado. Ver o time perder sem poder jogar é a pior parte. Eu gostaria de já estar de volta para ajudá-los mas a parte mais importante é me curar", comentou Paul, sobre como se sentia.

Depois, o atleta do Manchester United falou sobre a situação do time. "Se você quer entrar no G-4, precisa vencer jogos assim. É um passo atrás nosso, precisamos sacudir a poeira e voltar. Não conseguimos aproveitar no bom começo e um momento de mágica venceu o jogo para eles", disse Paul sobre o jogo.

O Manchester United estava em uma boa fase, com uma três vitórias e um empate contra o Liverpool, mas o time voltou a perder nesta partida. A equipe de Pogba é apenas a 11º colocada do Campeonato Inglês, com 13 pontos.