Após derrota, presidente de clube salta da tribuna e briga com torcedores

O clássico do último domingo do Campeonato Turco teve uma cena de violência nas tribunas do estádio. Depois do Fenerbahçe perder dentro de casa por 3 a 1 para o rival, Galatasaray, o presidente do clube derrotado no clássico ficou furioso. Ali Koç decidiu saltar da tribuna de honra para brigar com torcedores que protestavam contra a diretoria.

As imagens da confusão foram filmadas por torcedores e divulgadas na internet. Koç não se intimidou com a altura da tribuna de honra do estádio Şükrü Saraçoğlu e pulou para o andar de baixo. Segundo relatos da imprensa turca, o dirigente agrediu os torcedores que pediam a sua demissão do cargo. O Fenerbahçe acumulou no domingo a quarta rodada seguida sem vencer.

Com a derrota, o clube do presidente Ali Koç fechou a rodada na sexta posição, enquanto o rival, Galatasaray, permaneceu como vice-líder, com a mesma pontuação do primeiro colocado, o Trabzonspor. Restam mais 11 rodadas para o fim da competição.