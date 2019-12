Após enfarte, Galvão Bueno mostra preparação para narrar o Mundial

Não é só o Flamengo que vive a expectativa de estrear no Mundial de Clubes. Pouco mais de três semanas depois de sofrer um enfarte e perder a final da Copa Libertadores, o narrador Galvão Bueno compartilhou sua rotina de exercícios antes do embarque para o Catar, onde vai transmitir a participação do rubro-negro na competição, a partir do próximo dia 17.

"Bem, amigos, eu não sou jogador, eu não faço gol, mas também estou me preparando para o Mundial todos os dias", brincou Galvão. Na sequência, ele mostrou os exercícios de musculação que estava fazendo. "É para ir recuperando a ordem muscular. Mas, por enquanto, leve ainda, por ordens médicas."

O narrador também mostrou o trabalho de fonoaudiologia que faz para manter a voz sempre bem cuidada. "Como sempre, começando com a sessão de fono. Olha só que moderno o exercício, com raio laser, cheio de coisa bacana."

Galvão Bueno teve um mal-estar dois dias antes da decisão da Copa Libertadores entre Flamengo x River Plate, em Lima, no Peru, e precisou teve de passar por um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. Recuperado e bem disposto, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro confirmou que embarca para o Catar dia 14. O Flamengo estreia no Mundial dia 17, às 14h30, contra quem vencer o duelo entre Al-Hilal e Espérance.