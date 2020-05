Após entrar em colégio para treinar, dupla do United é expulsa

Os defensores Timothy Fosu-Mensah e Aaron Wan-Bissaka, do Manchester United, escolheram um local errado para treinar nesta terça-feira na Inglaterra. Segundo o jornal The Sun, os dois foram expulsos do gramado de um colégio da cidade de Chesire porque entraram no local sem autorização prévia para fazerem trabalhos físicos.

Fotógrafos ingleses conseguiram registrar o momento em que os dois jogadores de 22 anos são convidados a se retirar do local. Antes de serem descobertos, os dois colegas de time trabalhavam com bola e procuravam manter a forma física. Já são praticamente dois meses de paralisação do futebol inglês por conta da pandemia do novo coronavírus e ainda não há uma previsão de retorno do calendário.

Para complicar a situação dos dois, na Inglaterra não é permitido realizar treinos em locais públicos acompanhado por uma pessoa que mora em outra casa. A atividade dos defensores durou pouco e foi encerrada quando funcionários do colégio Saint Ambrose avisaram que os jogadores precisariam se retirar.