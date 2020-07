Após furto, Ribéry divulga vídeo de confusão deixada pelos ladrões

O meia francês Franck Ribéry teve um domingo de fortes emoções. O veterano, de 37 anos, se machucou em jogo da Fiorentina no Campeonato Italiano e mal teve tempo para comemorar o fim de jejum de vitórias de sua equipe. Isso porque, quando chegou em casa, descobriu que havia sido vítima de um furto. Imagens do imóvel foram compartilhadas pelo jogador nas redes sociais.

"Minha esposa perdeu algumas bolsas e algumas joias, mas, graças a Deus, nada essencial. Ela e meus filhos estão seguros em Munique. Mas como eu vou me sentir seguro agora?", questionou o experiente jogador, com diversas passagens pela seleção francesa. Nas redes sociais, ele também exibiu vídeos de cômodos de sua casa revirados pelos ladrões.

Horas antes, o jogador sofreu uma lesão no pé e deixou o gramado mais cedo, na vitória da Fiorentina sobre o Parma por 2 a 1. O resultado encerrou uma série de cinco jogos sem vitória da equipe de Florença. As comemorações, contudo, não duraram muito tempo para o jogador francês.

Presidente da Fiorentina, Rocco Commisso lamentou o episódio e disse "chocado". "Vamos fazer de tudo para ajudar Franck a se sentir seguro de novo e ajudá-lo neste momento difícil. Tenho certeza de que a família Fiorentina vai mostrar toda a sua solidariedade a Franck", declarou o dirigente.

Ribéry está perto de completar sua primeira temporada com a camisa da Fiorentina. Ele chegou ao clube italiano em agosto do ano passado, após longe passagem pelo Bayern de Munique, onde conquistou 24 troféus. Foi brilhando pelo time alemão que ele ganhou destaque na seleção da França, que defendeu na final da Copa do Mundo de 2006.